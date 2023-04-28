НБУ покращив прогноз відновлення економіки України

Національний банк України покращив прогноз відновлення економіки у 2023 році з 0,3% до 2% з огляду на швидке відновлення енергосистеми.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«Економіка вже цього року повернеться до зростання, яке пришвидшиться в наступні роки на тлі закладеного у прогноз зниження безпекових ризиків», – йдеться у повідомленні.
В НБУ зазначають, що з огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м’яку фіскальну політику прогноз економічного зростання у 2023 році поліпшено з 0,3% до 2,0%.
Суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі. Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання.
Деокупація територій і повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї.
Також очікується розширення внутрішнього попиту завдяки поверненню частини вимушених мігрантів.
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