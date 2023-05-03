Мінфін: Дефіцит держбюджету України знизився до 32,6 млрд грн

Дефіцит державного бюджету України у квітні 2023 року знизився до 32,6 млрд грн із 59,2 млрд грн у березні, зокрема за загальним фондом - до 65,6 млрд грн із 72,6 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів.
Мінфін із посиланням на оперативні дані Держказначейства уточнив, що касові видатки держбюджету у квітні трохи знизилися - до 295,8 млрд грн із 300,8 млрд грн у березні, проте були більшими, ніж у лютому, коли вони становили 252,9 млрд грн.
За загальним фондом вони навіть трохи збільшилися - до 229,7 млрд грн, як порівняти з 225,2 млрд грн у березні та 226,7 млрд грн у лютому.
Як зазначив Мінфін, у квітні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету зросли до 162,8 млрд грн зі 152,2 млрд грн у березні та 132,2 млрд грн у лютому.
Водночас грантова міжнародна допомога становила 45,7 млрд грн проти 45,8 млрд грн у березні та 51,4 млрд грн у лютому.
Без урахування грантового фінансування доходи держбюджету в березні збільшилися до 117,1 млрд грн зі 106,4 млрд грн у березні та 80,8 млрд грн у лютому.
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