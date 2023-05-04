Марченко розповів, що треба зробити для повернення військовим виплат у 30 тисяч гривень

Щоб повернути військовим виплати у 30 тисяч гривень у тому вигляді, в якому запропонувала Верховна рада, треба підвищувати податки.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в ефірі Business Breakfast із редактором-засновником Forbes.

Марченко заявив, що питання про 30 тисяч – це «взагалі не про підтримку армії, а звичайний популізм, який неможливо профінансувати».

«Коли йде популізм у масштабах, які важко стримати… я не підбиратиму слова, мовляв, давайте ми подумаємо, порахуємо. Неможливо це порахувати та неможливо профінансувати», – сказав він.

Єдиний вихід, за словами міністра – внести зміни до бюджету, що коштуватиме 170 млрд гривень додаткових витрат: «І щоб їх профінансувати, доведеться збільшити податки, зокрема ПДВ – на 4%, військовий збір – утричі».

Він нагадав, що армію на відміну від державного сектору, Україна фінансує за рахунок власних податків, а не міжнародної допомоги. «Тому збільшуючи витрати на армію, треба розуміти наслідки. Ніхто чомусь про це не думає, коли голосує. Тому моя реакція була досить категоричною, і зараз я її не скасовую», – додав Марченко.