Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чим займеться після перемоги України над росією.
На питання, присвячене цій темі, глава зовнішньополітичного відомства відповів в інтерв'ю телеканалу TV8.
Кулеба зізнався, що після перемоги він з великою ймовірністю залишить посаду міністра.
«Що стосується перемоги, то я її уявляю дуже просто: ми переможемо, я вип'ю шампанського, залишу, напевно, посаду міністра і поїду жити в село», – розповів глава МЗС.
Він також додав, що перемога у війні з росією дозволить Україні стати гарантом безпеки всього східного флангу НАТО.
«Коли ми переможемо, ми станемо гарантом безпеки не лише нашого регіону, а й східного флангу НАТО. Ми зараз воюємо і своїм бойовим досвідом показуємо, що деякі стандарти Альянсу потрібно змінити. Тому що виявилося, що ці стандарти не працюють за умов такої війни», – резюмував Кулеба.
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