Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чим займеться після перемоги України над росією.

На питання, присвячене цій темі, глава зовнішньополітичного відомства відповів в інтерв'ю телеканалу TV8.

Кулеба зізнався, що після перемоги він з великою ймовірністю залишить посаду міністра.

«Що стосується перемоги, то я її уявляю дуже просто: ми переможемо, я вип'ю шампанського, залишу, напевно, посаду міністра і поїду жити в село», – розповів глава МЗС.

Він також додав, що перемога у війні з росією дозволить Україні стати гарантом безпеки всього східного флангу НАТО.

«Коли ми переможемо, ми станемо гарантом безпеки не лише нашого регіону, а й східного флангу НАТО. Ми зараз воюємо і своїм бойовим досвідом показуємо, що деякі стандарти Альянсу потрібно змінити. Тому що виявилося, що ці стандарти не працюють за умов такої війни», – резюмував Кулеба.