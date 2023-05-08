Президент Чехії застеріг керівництво України від катастрофи поспішного контрнаступу

Президент Чехії Петро Павел застеріг керівництво України від катастрофи поспішного контрнаступу. Про це пише The Guardian, передає УНН.

На нещодавніх зустрічах у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем Павло попередив, що у них більше немає елемента несподіванки, який сприяв успішним штурмам Харкова на сході та Херсона минулого року.

Він сказав, що Зеленський попросив його та його словацьку колегу Зузану Чапутову, щоб кожна з їхніх країн озброїла українську механізовану бригаду перед довгоочікуваним контрнаступом.

«Мабуть, у них ще є відчуття, що вони не мають всього, щоб успішно розпочати операцію», — додав Павло.

Оскільки підготовка ще триває, Павел, зазначив, що під час зустрічей минулого тижня він звертався до Шмигаля із закликом не «примушувати війська рухатися швидше, доки вони не будуть повністю готові».

«Тому, що в когось може виникнути спокуса підштовхнути їх до демонстрації якихось результатів, — сказав Павло в інтерв'ю. — Іншого шансу не буде принаймні цього року».

За його словами, Україні неминуче доведеться зіткнутися із «жахливими втратами», незалежно від чисельності її сил, і вона не може допустити провалу штурму. «Бо це надзвичайно вимогливо з погляду спорядження особового складу, логістики боєприпасів, фінансування палива. Це буде просто один шанс цього року, тому він має бути успішним».

Павло сказав, що головною вимогою Зеленського під час їхньої зустрічі 28 квітня були боєприпаси.

«Володимир Зеленський — людина, яка не має часу ходити навкруги, і я з самого першого моменту нашої зустрічі дав зрозуміти, що я теж не людина дипломатичної мови», — сказав Павел. Тому я закликав його відразу перейти до проблеми, і він сказав: Ну, добре, нам потрібно багато боєприпасів».

«Вони намагаються створити до дев'яти механізованих бригад. І оскільки він зустрів мене і Зузану Чапутову в той самий день, він запитав нас, чи можемо ми взяти від кожної країни по одній бригаді, що насправді становить близько 35 танків і 100 бронетранспортерів (БТР) та боєприпасів. Тепер буде дуже важко, навіть незважаючи на те, що Чехія вже поставила трохи менше 100 танків, особливо Т72, багато з них модернізовано приблизно таку ж кількість БТР, артилерії, ракетних установок і багато боєприпасів. Де ми ще маємо певний потенціал, то це системи ППО з кількома ракетами, які будуть їм дуже корисні».

Павел сказав, що Києву не слід «недооцінювати росіян, тому що у них достатньо живої сили, у них ще достатньо техніки, нехай вона і стара, можливо, у меншій кількості, але все ж таки у них велика кількість артилерійських стволів, у них багато боєприпасів».

Він додав: «Вони не такі вже неспроможні до оборони. І, звичайно, в обороні їм легше, бо Україна зазнає страшних втрат, навіть якщо їх буде добре підготовлено. Так що атакувати такого ворога, як росія, буде складно, і росіяни не будуть захоплені зненацька вдруге».