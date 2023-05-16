Марченко: Мінфін знижує ставки за ОВДП — бо ми зацікавлені платити менше за обслуговування наших боргів

Зниження ставок за ОВДП — одне з завдань Міністерства фінансів, але відомство орієнтується на ситуацію на ринку і буде діяти відповідно до змін.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes.
"Буквально три місяці тому була зовсім інша риторика: "чому ви не підвищуєте ставки?", запитували мене. Звичайно, для Мінфіну зниження ставок – одна з основних задач, бо ми зацікавлені платити менше за обслуговування наших боргів", — сказав міністр.
Водночас, як він зауважив, якщо суттєво знижувати ставки, то міністерство втратить можливість запозичувати.
Він також зауважив, що Мінфін має конструктивний діалог з НБУ.
"Нацбанк переказав у бюджет велику суму, 72 млрд грн. Ми з розумінням ставимося до того, що є певні процедури, і ці кошти ми можемо отримати в бюджет тільки після затвердження річного аудійованого звіту НБУ", - додав міністр.
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