Кулеба: Україна закликає світ зосередитись на прийнятті формули миру

Україна закликає світ зосередитись на прийнятті та втіленні власного мирного плану – "формули миру", оголошеної в листопаді 2022 року, замість продукування великої кількості альтернатив.
Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", на пресконференції в Рабаті в понеділок заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками візиту в Марокко.
Кулеба зазначив, що з марокканським візаві Нассером Бурітою обговорив "різноманітні пропозиції, що з’являються мов гриби після дощу, про те, як відновити мир в Україні".
"І я погоджуюсь зі своїм колегою, що безконтрольне поширення пропозицій призводить до того, що таких пропозицій стає надто багато", – зазначив голова української дипломатії.
"Саме тому Україна пропонує міжнародній спільноті зосередитись на "формулі миру", запропонованій президентом України Володимиром Зеленським. Вона складається з десяти пунктів, які стосуються безпекових, ядерних, гуманітарних, соціальних та екологічних аспектів війни, а також питання відбудови", – додав він.
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