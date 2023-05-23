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Bloomberg: Постачання морем російської нафти зростає

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Постачання морем російської нафти зростає і жодних ознак скорочення видобутку не видно. Про це пише Bloomberg.

За чотири тижні обсяг нафти, що перевозиться морем, склав майже 4 млн барелів на добу. Щодо першого тижня квітня показники збільшились на 15%. Оскільки майже вся російська нафта йде до Китаю та Індії, обсяги поставок в Азію також піднялися до нового піку.

З березня росія зобов'язалася скоротити видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу (б/д) від рівня січня. Проте, за даними видання, постачання сирої російської нафти на міжнародні ринки продовжує зростати. Наразі обсяги постачання більш ніж на 1,2 млн б/д перевищують показники кінця 2022 року.

Сукупний обсяг нафти на танкерах, які прямують у Китай, Індію, Туреччину, а також танкерів, які не вказали кінцевого пункту призначення, за чотири тижні зріс до максимальних з початку минулого року 3,81 млн б/д.

У середньому з 22 квітня по 19 травня постачання сирої російської нафти до європейських країн скоротилося до 63 тисяч б/д. Єдиним пунктом призначення, до якого доставлялася нафта з росії, була Болгарія. У країнах Північної Європи російська нафта не відвантажувалася.

Нафту з росії за даними Bloomberg, загалом перевозили 35 танкерів. З 12 по 19 травня було транспортовано 26,7 млн барелів, що на 4% нижче від показників попереднього зазначеного терміну тижня. Постачання російської нафти з Новоросійська скоротилися до 334 тис. б/д.

нафта
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