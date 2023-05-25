ЦНС: росія планує залучати до бойових дій курсантів

російське керівництво планує відправити на війну проти України своїх курсантів. Наразі вони проходять навчання на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними ЦНС, російські курсанти проходять навчання в бойових умовах у Курській і Брянській областях рф.

«Стажування відбувається на опорних пунктах підрозділів 4 тд 1 ТА (Брянська область рф) та 76 ДШД (Курська область рф). Ці обʼєднання забезпечують прикриття кордону з Україною», – йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що надалі курсантів планують залучати до бойових дій на території російської федерації.