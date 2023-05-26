ЦНС: Кількох російських курсантів, які проходять навчання на кордоні з Україною, затримано за спробу пограбування

російські курсанти вищих навчальних військових закладів рф, які проходять навчання в бойових умовах на кордоні з територією України, мають низький рівень мотивації та дисципліни.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, це відбулося після успішних дій українських партизан з курсантами Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища, які проходять стажування в бойових умовах на опорних пунктах 76 ДШД у складі Сил прикриття кордону.
У ЦНС зазначають, що 24 травня чотирьох курсантів затримали в стані алкогольного сп’яніння під час спроби пограбувати продовольчий магазин.
Нині відомо, що цих курсантів передали до військової комендатури у російському Рильску. Загалом прибуло 18 курсантів, які проходять навчання на офіцерських посадах на опорних пунктах вздовж кордону.
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