Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував нічну атаку ворога на столицю, зазначивши, що Україна переможе та покарає окупантів, пише УНН.
"Історія України є давнім подразником для закомплексованих росіян. Стародавній Київ. Український Київ… атака БПЛА. Віримо в ППО. І, звісно, відповідальність ворога обов‘язково буде. Вони програють, а ми переможемо та покараємо", - написав Єрмак в своєму Telegram.
Внаслідок ворожого обстрілу, Київ зазнав руйнувань від падіння уламків, також є загиблий та поранений. Зокрема, наразі в Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 м.кв.
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