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Єрмак: Мене «дещо дивує» безвідповідальність людей, які продовжують розголошувати дані про наслідки атак росії

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Публікація фото та відео роботи ППО несе загрозу обороноздатності України.

Про це нагадав глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Він зізнався, що його «дещо дивує» безвідповідальність людей, які продовжують розголошувати дані про наслідки атак росії.

Радник голови ОП, Михайло Подоляк, у свою чергу, прямо розкритикував «чиновників ОВА, мерів та інстаграм-блогерів» за публікацію фото повітряних атак рф.

«По всій країні – повітряна тривога та підвищений рівень небезпеки. Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об'єктів атаки і так далі», – написав Подоляк у Telegram.

Він додав, що кожен громадянин досі може вільно збирати та поширювати інформацію, яка не несе загрози національній безпеці та обороні.

«Але поширення критичної інформації вже схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади – на зловживання інформацією, до якої вони мають доступ ex officio», – повідомив Подоляк.

В ОП не уточнили, про кого саме йдеться, проте сьогодні в Мережі з'явилися фото та відео роботи ППО після ракетної атаки росії по Києву. Фото наслідків удару опублікував і міський голова столиці Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, Київ вранці 29 травня був атакований озброєнням балістичного типу. Усі повітряні цілі були знищені засобами ППО.

Єрмак, Подоляк
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