Єрмак: Мене «дещо дивує» безвідповідальність людей, які продовжують розголошувати дані про наслідки атак росії

Публікація фото та відео роботи ППО несе загрозу обороноздатності України.
Про це нагадав глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.
Він зізнався, що його «дещо дивує» безвідповідальність людей, які продовжують розголошувати дані про наслідки атак росії.
Радник голови ОП, Михайло Подоляк, у свою чергу, прямо розкритикував «чиновників ОВА, мерів та інстаграм-блогерів» за публікацію фото повітряних атак рф.
«По всій країні – повітряна тривога та підвищений рівень небезпеки. Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об'єктів атаки і так далі», – написав Подоляк у Telegram.
Він додав, що кожен громадянин досі може вільно збирати та поширювати інформацію, яка не несе загрози національній безпеці та обороні.
«Але поширення критичної інформації вже схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади – на зловживання інформацією, до якої вони мають доступ ex officio», – повідомив Подоляк.
В ОП не уточнили, про кого саме йдеться, проте сьогодні в Мережі з'явилися фото та відео роботи ППО після ракетної атаки росії по Києву. Фото наслідків удару опублікував і міський голова столиці Віталій Кличко.
За попередньою інформацією, Київ вранці 29 травня був атакований озброєнням балістичного типу. Усі повітряні цілі були знищені засобами ППО.
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