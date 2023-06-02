Марченко: Жодних податків з товарів для ЗСУ сплачувати не потрібно

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що з жодних товарів на потреби Збройних сил України не потрібно сплачувати податки. За його словами, волонтери, які офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, не сплачують жодних податків.
Відповідну заяву Марченко оприлюднив на своїй Facebook-сторінці.
Волонтер Любов Шипович написала, що держава обкладає податками допомогу для армії, а представники Міністерства фінансів "вирішили типу пожартувати "А якщо військові собі пеньюари попросять?". Дуже б хотілось цих урядовців в пеньюарах відправити поближче до передової", - зауважила Шипович.
У відповідь Марченко заявив, що жодних податків з тих товарів для ЗСУ сплачувати не потрібно, оскільки це діюча норма Податкового кодексу.
"Наголошую, ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії - не сплачує ЖОДНИХ податків! Друге. Фразу про “пеньюари” та будь-які інші фрази, які можуть когось образити чи знецінити, я не говорив. І прошу всі ЗМІ, які поширили таку інформацію, це врахувати і спростувати!", - написав міністр фінансів.
Також Марченко повідомив, що провів зустріч з Любов'ю Шипович та Юрієм Ніколовим, де обговорили існуючі проблеми та як їх можна вирішити. Міністр фінансів анонсував розгляд питання щодо включення дронів в постанову КМУ №112 на засіданні Уряду завтра, у п'ятницю 2 червня, а також заявив про наміри призначити уповноваженого представника, який буде забезпечувати постійну комунікацію та розв'язання проблемних питань у волонтерському середовищі.
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