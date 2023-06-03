Координаційний штаб: В Україні обмінного фонду достатньо щоб звільнити наших захисників з російського полону

Наявного в Україні обмінного фонду достатньо, щоб здійснювати роботу задля звільнення наших захисників з російського полону.

Як передає Укрінформ, про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє у Телеграмі.

З ініціативи ГО «Родини полонених захисників Чорнобильської АЕС» у Координаційному штабі відбулася зустріч із об’єднанням сімей військовослужбовців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію (в/ч 3041). Участь у заході взяли також представники СБУ (Об’єднаного центру).

За словами представника штабу, росія не надає офіційної інформації про місце перебування військовополонених. Мандат на відвідування місць несвободи має Міжнародний комітет Червоного Хреста, проте відповідну інформацію представники МКЧХ не розголошують. Також полонених можуть з різних причин переміщувати в інші місця утримання.

Одне з ключових питань, яке було порушене на зустрічі, стосувалося відомостей про стан здоров’я полонених. Офіційної інформації про це від росії немає, проте важливі свідчення надходять, зокрема, від військових, які повертаються з полону.

Як зазначив секретар Робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників Коордштабу Богдан Охріменко, Женевськими конвенціями передбачено утворення змішаних медкомісій, метою діяльності яких є огляд поранених та хворих військовослужбовців, а також ухвалення всіх необхідних рішень стосовно них.

Такі комісії мають складатися з трьох членів (двоє - громадяни нейтральної країни, третій призначається державою, яка тримає полонених). Кандидатури нейтральних членів комісії мають бути схвалені сторонами конфлікту.

Охріменко наголосив, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права у поводженні з військовополоненими і докладає всіх зусиль, аби змусити рф так само виконувати взяті на себе зобов’язання. За його словами, це стосується і умов утримання, і надання медичної допомоги, і дотримання прав полонених. Дуже важливою є також робота на міжнародному рівні, зокрема, тиск на росію через міжнародні організації.

Стосовно можливості обміну «всіх на всіх», секретар Робочої групи повідомив, що робота над таким форматом триває: «Переговори щодо ймовірного обміну «всіх на всіх» і обміни, які відбуваються зараз, - це паралельні процеси. На цей час наявного обмінного фонду достатньо, щоб здійснювати роботу для звільнення наших полонених».

При цьому Охріменко закликав бути пильними й уважними, відповідаючи на повідомлення чи дзвінки невідомих осіб, які пропонують чи запитують інформацію про полоненого. За його словами, така комунікація з родичами може мати різну мету: маніпуляція, дезінформація, тиск на членів сімей полонених або шахрайство.