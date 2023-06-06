ЦНС: На ТОТ росіяни розміщують військових в будівлях дитсадків та в сусідніх приватних будинках

російські окупаційні війська продовжують розміщувати техніку та особовий склад в дошкільних навчальних закладах.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України зафіксовано непоодинокі випадки, коли росіяни розміщували військових в будівлях дитсадків та в сусідніх приватних будинках, які були «конфісковані» в місцевих мешканців.
На території дитсадків також нерідко розміщується військова техніка.
Зауважимо, в очікуванні контрнаступу ЗСУ, окупанти продовжують використовувати цивільне населення на ТОТ в якості “живого щита”.
Загарбники розміщують свої засоби ППО та військову техніку серед житлових кварталів міста.
Також звичною практикою для росіян стало розміщувати склади боєприпасів в школах на ТОТ.
Зауважимо, російські загарбники зазнають великих втрат на полі бою, тому намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України, аби екстренно поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ.
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