ЦНС: На ТОТ росіяни розміщують військових в будівлях дитсадків та в сусідніх приватних будинках

російські окупаційні війська продовжують розміщувати техніку та особовий склад в дошкільних навчальних закладах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України зафіксовано непоодинокі випадки, коли росіяни розміщували військових в будівлях дитсадків та в сусідніх приватних будинках, які були «конфісковані» в місцевих мешканців.

На території дитсадків також нерідко розміщується військова техніка.

Зауважимо, в очікуванні контрнаступу ЗСУ, окупанти продовжують використовувати цивільне населення на ТОТ в якості “живого щита”.

Загарбники розміщують свої засоби ППО та військову техніку серед житлових кварталів міста.

Також звичною практикою для росіян стало розміщувати склади боєприпасів в школах на ТОТ.

Зауважимо, російські загарбники зазнають великих втрат на полі бою, тому намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України, аби екстренно поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ.