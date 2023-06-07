Міжнародні резерви України побили 11-річний рекорд

Міжнародні резерви України у травні зросли на 4% і побили 11-річний рекорд, становлячи 37,31 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Більший обсяг резервів було зафіксовано ще в серпні 2011 року.

«Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», – йдеться в повідомленні.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 4,32 млрд доларів, зокрема:

1,6 млрд дол – макрофінансова допомога від ЄС;

1,25 млрд дол – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

1,07 млрд дол – від розміщення валютних ОВДП;

383,1 млн дол – від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 842,2 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 195,5 млн дол. Також на резерви вплинули операції Нацбанку на валютному ринку України. У травні регулятор продав на валютному ринку 1,96 млрд дол та викупив до резервів – 63,3 млн дол.

«Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти», – додають у регуляторі.

Нагадаємо, Європейський Союз працює над чотирирічним планом фінансування України на десятки мільярдів євро. Цього року Україна має отримати від ЄС 18 млрд євро макрофінансової допомоги.