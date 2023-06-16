Bloomberg: ЄС хоче відмовитися від планів обмежити торгівлю з п'ятьма китайськими компаніями

Європейський Союз має намір відмовитися від планів обмежити торгівлю з п'ятьма китайськими компаніями, пов'язаними з росією, після контактів із Пекіном.
Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агенції Bloomberg.
Раніше стало відомо, що ЄС у проєкті нового пакета санкцій проти росії запропонував обмежити експорт до восьми компаній із Китаю через те, що вони нібито постачали російським фірмам заборонені технології.
За даними співрозмовника Bloomberg, п'ять із цих компаній були вилучені зі списку після запевнень китайських посадовців. Щодо решти трьох, зареєстрованих у Гонконгу, обговорення тривають.
У межах нового пакета санкцій під тиском Франції та Німеччини було також пом’якшено новий механізм, який дозволить державам запроваджувати цільові експортні обмеження на окремі товари для третіх країн, пише Bloomberg.
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