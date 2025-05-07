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Bloomberg: Новий пакет санкцій Євросоюза буде націлений на так званий "тіньовий флот" росії

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Bloomberg: Новий пакет санкцій Євросоюза буде націлений на так званий "тіньовий флот" росії

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти росії, націлений на її так званий "тіньовий флот" - сотні танкерів, які кремль використовує для обходу нафтового ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нові санкції ЄС проти прихованого флоту нафтових танкерів росії, мають посилити тиск на москву через війну проти України.

Згідно з джерелами, обізнаними з питанням, санкції, запропоновані Єврокомісією, охоплять 60 фізичних та юридичних осіб, а також включатимуть обмеження щодо близько 150 суден.

Таким чином, загальна кількість суден у санкційному списку ЄС перевищить 300, зазначив один зі співрозмовників Bloomberg.

Як зазначають джерела, міністри закордонних справ ЄС мають намір офіційно ухвалити запропоновані заходи під час засідання в Брюсселі, запланованого на 20 травня. Якщо пропозиції схвалять, це стане вже 17-м пакетом санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Санкції ЄС вимагають одностайної підтримки всіх держав-членів, і пропозиції можуть зазнати змін до остаточного ухвалення, зазначає Bloomberg.

Механізм санкцій передбачає їх поновлення кожні шість місяців - наступний дедлайн припадає на липень.

Водночас, як повідомляє агентство, ЄС вивчає способи розширення санкцій проти росії без потреби у схваленні всіх 27 країн-членів. Зокрема, Єврокомісія розглядає можливість перетворення частини обмежень на торгівельні заходи, які можна ухвалити кваліфікованою більшістю, а не одноголосно.

Bloomberg, санкції
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