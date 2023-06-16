Кулеба запросив Болгарію приєднатися до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочинів рф

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новою очільницею МЗС Болгарії Марією Габрієл, запросив приєднатися до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії рф.
"Під час нашої першої телефонної розмови я привітав Марію Габрієл із призначенням на посаду. Ми обговорили шляхи активізації двосторонньої співпраці. Я дякую Болгарії за підтримку України на нашому шляху до членства в ЄС і НАТО. Я також запросив Болгарію приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу", - написав він у твіттері.
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