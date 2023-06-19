Папа Римський: Закликав увесь світ не забувати про страждання українців через російську війну

Папа Римський Франциск напередодні всесвітнього дня біженця, 20 червня, закликав увесь світ не забувати про страждання українців через російську війну. Про це повідомляє Vatican News, пише УНН.

«Зберігаймо витривалість у молитві за населення багатостраждальної України, не забуваймо, що воно багато страждає», – сказав Папа.

18 червня Папа Римський Франциск вперше після госпіталізації зустрівся з вірянами.

Попередня загальна аудієнція Папи Франциска, яка відбулася до його оперування в лікарні, теж була завершена схожим закликом щодо України.

Папа також згадав про трагедію в Егейському морі і закликав молитися за мир в контексті брутального нападу на школу в Уганді.

Нагадаємо, 6 червня Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся у Києві із спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі.

Раніше Святий Престол оголосив, що Дзуппі відправився з місією до української столиці як «посланник Святого Отця Франциска, щоб докладно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого миру та підтримати жести гуманності, які допоможуть послабити напруженість».

Оголошення було зроблено після того, як офіційний представник Ватикану Маттео Бруні заявив 20 травня, що Папа Франциск доручив кардиналу Дзуппі очолити місію за погодженням із Державним секретаріатом, яка може «сприяти послабленню напруженості у конфлікті в Україні», сподіваючись, що це може відкрити шлях до миру, надію, яку Святий Отець ніколи не залишав.