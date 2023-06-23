Кулеба назвав найкращий спосіб запобігти майбутнім трагедіям, створеним рф

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи можливий масштабний теракт на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), заявив, що найкращий спосіб запобігти створюваним рф трагедіям - дати Україні всю необхідну зброю для вигнання російської армії з української території.
"Найкращий спосіб запобігти майбутнім трагедіям, створеним рф, - це дати Україні всю зброю, необхідну для того, щоб вигнати росію з території України. Маємо розуміти, що доки рф контролюватиме бодай один квадратний метр нашої землі, вона матиме простір цього квадратного метра, щоб влаштовувати трагедії", - сказав Кулеба в інтерв'ю "Суспільному", що транслювалося в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер.
Міністр наголосив на "суто дипломатичному моменті" - відбуватиметься багато дипломатичної роботи, в рамках якої росії буде направлено "чіткі попередження" щодо наслідків у разі створення нею трагедії.
"Чи дослухається рф - це вже інше питання", - додав він.
Раніше в четвер президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) із викидом радіації.
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