Кулеба розповів, що необхідно для поразки держави-агресора

Для поразки держави-агресора росії необхідні рішучі дії світової спільности, посилення санкційного тиску та надання Україні необхідної військової допомоги, заявив Дмитро Кулеба на Раді міністрів ЄС. Про це сказано у повідомленні МЗС.

Кулеба заявив, що рф щодня слабшає, і в суботу всі побачили лише перерву у черговому акті руйнування путінської вертикалі, оскільки рейд підрозділів "вагнера" на москву наочно продемонстрував слабкість режиму диктатора.

"Критично важливо зараз: надати Україні всю необхідну зброю, насамперед артилерійські системи, РСЗО та снаряди і ракети до них, посилювати міжнародні санкції в сферах ядерної енергетики, цифрових технологій, продажу діамантів, морської логістики та фінансів, завадити росії завдавати ракетних ударів по українських містах, насамперед шляхом глобальної заборони на постачання товарів подвійного призначення для російських ракетних та дронових індустрій", - підкреслив очільник МЗС.

Кулеба також закликав пришвидшити навчання українських пілотів та техніків, а також передачу Україні літаків західного зразка, що дозволить звільнити всі території України від окупантів.