Укренерго: Роботу однієї з резервних ліній електропередачі, яка живить ЗАЕС, відновлено

Енергетики відновили роботу однієї з резервних ліній електропередачі 330 кВ, яка живить окуповану Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
Зазначається, що тепер, навіть якщо росіяни знову пошкодять основну магістральну лінію енергоживлення 750 кВ, станція буде отримувати електроенергію для охолодження реакторів та інших власних потреб з об’єднаної енергосистеми за резервною схемою.
В "Укренерго" розповідають, що ремонтні бригади кілька місяців чекали на можливість доступу до цієї лінії для проведення відновлювальних робіт. Проте постійні ворожі обстріли не давали можливості нашим фахівцям розпочати роботи.
Загалом від початку повномасштабної війни "Укренерго" понад 15 разів ремонтувало лінії, що живлять Запорізьку АЕС.
ЗАЕС підключили до резервної лінії електропередачі
У МАГАТЕ повідомили, що Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці під'єднали до резервної лінії електропередачі. Гендиректор Рафаель Гроссі зазначив що повторне підключення резервної лінії є позитивним, проте ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою.
Зазначимо, що резервну лінію електропередачі 330 кВ на правому березі Дніпра було пошкоджено 1 березня 2023 року. А 9 березня відключилась остання лінія зв'язку через ворожі обстріли.
Загроза теракту на ЗАЕС
22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти готуються вчинити теракт на Запорізькій АЕС з подальшим викидом радіації. А раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв, що загарбники замінували ставок-охолоджувач на станції.
Після цього у розвідці заявили, що росіяни зменшують присутність на станції. Персоналу, який залишився наказали звинувачувати Україну у разі аварійної ситуації.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023