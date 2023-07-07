Бізнес отримав 4 млрд гривень інвестицій через застосунок єРобота

За рік програми єРобота держава інвестувала у розвиток бізнесу 4 млрд гривень.

Про це повідомили в Мінекономіки України.

Згідно з повідомленням, уряд ініціював проєкт для надання підтримки бізнесу і стимулювання створення нових робочих місць у липні 2022 року. В межах грантової програми підприємці можуть отримати кошти на відкриття чи розвиток власного бізнесу, гранти на створення й розвиток переробних підприємств, саду та виноградарства, тепличного господарства.

За результатами проєкту:

за програмою "Власна справа" видано 5 061 мікрогрант на 1,2 млрд гривень;

на розвиток переробних підприємств видано 455 грантів на 2,4 млрд гривень;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – 88 грантів на 325 млн гривень.

Обов’язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів у процесі діяльності підприємства впродовж 3 років.

Отримати грант можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду ведення бізнесу. Заявку можна подати через портал Дія.