Бізнес отримав 4 млрд гривень інвестицій через застосунок єРобота

За рік програми єРобота держава інвестувала у розвиток бізнесу 4 млрд гривень.
Про це повідомили в Мінекономіки України.
Згідно з повідомленням, уряд ініціював проєкт для надання підтримки бізнесу і стимулювання створення нових робочих місць у липні 2022 року. В межах грантової програми підприємці можуть отримати кошти на відкриття чи розвиток власного бізнесу, гранти на створення й розвиток переробних підприємств, саду та виноградарства, тепличного господарства.
За результатами проєкту:
Обов’язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів у процесі діяльності підприємства впродовж 3 років.
Отримати грант можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду ведення бізнесу. Заявку можна подати через портал Дія.
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