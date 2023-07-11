Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилок, зроблених Меркель

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав офіційний Берлін відмовитися від блокування швидкого приєднання України до НАТО.
Про це Кулеба сказав в інтерв'ю ARD "Tagesthemen" у понеділок, його цитує агентство DPA, пише "Європейська правда".
"Я закликаю уряд Німеччини не повторювати цих помилок, зроблених Меркель у 2008 році", – сказав дипломат.
За його словами, вже є переважна більшість членів НАТО, які підтримують швидший вступ України до Альянсу.
У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Німеччина і Франція виступили проти членства України та надання країні Плану дій для приєднання до Альянсу.
За даними внутрішнього документу німецького уряду, який потрапив у ЗМІ, уряд Шольца на саміті у Вільнюсі "не погодиться на жодні формулювання, які б створювали враження "швидкого треку" для вступу України".
У той самий час Кулеба раніше в понеділок заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс. ПДЧ передбачає численні кроки та умови, які Київ мав би виконати, перш ніж отримати запрошення до НАТО.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023