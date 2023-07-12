Компанія "Нафтогаз України" відзвітувала про отримання 7,7 млрд гривень чистого прибутку

У січні-березні 2023 року материнська компанія групи "Нафтогаз" національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" отримала 7,7 млрд гривень чистого прибутку, при цьому за аналогічний період минулого року компанія отримала чистий збиток у сумі 24,6 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини.

Згідно з повідомленням, консолідований операційний прибуток групи "Нафтогаз" у 1 кварталі 2023 року склав 3,4 млрд гривень, при цьому за аналогічний період минулого року група мала консолідований операційний збиток у сумі 57 млрд гривень.

Зазначається, що основні звітні сегменти групи "Нафтогаз" показали чистий операційний прибуток за результатами 1 кварталу 2023 року.

"Підприємства групи, які забезпечують виконання спеціальних обов’язків, постачаючи природний газ соціально чутливим категоріям споживачів, також суттєво покращили рівень зборів грошових коштів за поставлений газ. Це дозволило їм значно поліпшити операційний фінансовий результат: у порівнянні зі збитками, отриманими в 1 кварталі 2022 року в сумі 33 млрд грн, збитки 1 кварталу 2023 року склали лише 6,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.