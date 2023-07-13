Мінекономіки: За останній рік середня ціна газу впала до мінімуму

За даними Міністерства економіки України, середня ціна газу впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року. За останній рік ціна знизилася майже втричі.

Як пише Кореспондент, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

У червні 2023 року вартість становила 10 742,81 гривні за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 3,8 % менше, ніж місяцем раніше.