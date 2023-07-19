Експерт: Споживчі ціни на продукти харчування зросли лише на 0,1%

Споживчі ціни у червні 2023 року зросли лише на 0,1%. Це найнижчий рівень зростання з початку року.
Про це розповів директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко.
У червні найбільше подешевшали яйця, олія і фрукти
"У червні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зросли проти травня на 0,1%. Це найменший рівень зростання з початку року, який у перші три місяці складав 1,4 – 2,3%, у квітні – 0,3%, а у травні - 0,9%", – розповів Лупенко.
За його словами, у червні гальмування темпів зростання споживчих цін на продукти харчування відбулося переважно за рахунок падіння цін на:
– яйця (-4,1% до травня);
– олію соняшникову (-2,4%);
– фрукти (-2,2%);
– хліб і хлібопродукти (— 0,6%);
– молоко і сири (-0,5%);
– масло (-0,1%).
Ціни на м'ясо зростають і будуть зростати далі
Збереглося зростання цін на м'ясо та м'ясопродукти (на 1,9% проти травня), овочі (1%), рибу та продукти з риби (0,3%), а на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2% змінилося зростанням на 0,1% у червні. Також зупинилося зменшення цін на цукор ( – 0,4% у травні).
Юрій Лупенко додав, що останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні.
Однак подорожчання електроенергії та пального з 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва.
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