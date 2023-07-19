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Експерт: Споживчі ціни на продукти харчування зросли лише на 0,1%

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Споживчі ціни у червні 2023 року зросли лише на 0,1%. Це найнижчий рівень зростання з початку року.

Про це розповів директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко.

У червні найбільше подешевшали яйця, олія і фрукти

"У червні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зросли проти травня на 0,1%. Це найменший рівень зростання з початку року, який у перші три місяці складав 1,4 – 2,3%, у квітні – 0,3%, а у травні - 0,9%", – розповів Лупенко.

За його словами, у червні гальмування темпів зростання споживчих цін на продукти харчування відбулося переважно за рахунок падіння цін на:

– яйця (-4,1% до травня);

– олію соняшникову (-2,4%);

– фрукти (-2,2%);

– хліб і хлібопродукти (— 0,6%);

– молоко і сири (-0,5%);

– масло (-0,1%).

Ціни на м'ясо зростають і будуть зростати далі

Збереглося зростання цін на м'ясо та м'ясопродукти (на 1,9% проти травня), овочі (1%), рибу та продукти з риби (0,3%), а на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2% змінилося зростанням на 0,1% у червні. Також зупинилося зменшення цін на цукор ( – 0,4% у травні).

Юрій Лупенко додав, що останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні.

Однак подорожчання електроенергії та пального з 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва.

Лупенко
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