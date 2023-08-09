Карпентер: Наступні кілька місяців покажуть, чого зможуть досягнути українські військові

Контрнаступ Збройних сил України має потенціал для успіху. Наступні кілька місяців покажуть, чого зможуть досягнути українські військові.
Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер в інтерв’ю агентству Укрінформ.
«Я вважаю, що “все лише починається”, як ми кажемо. Тобто, у нас ще багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься контрнаступ. Немає сумнівів, що це буде дуже складно», – зазначив він.
Карпентер нагадав, що наступальні бойові дії вимагають більше ресурсів, зокрема людських, аніж оборонні операції. До того ж російські окупанти замінували значні території на лінії фронту.
Саме тому контрнаступ ЗСУ відбуватиметься складно, але може досягнути успіху.
«На цьому етапі я не хотів би робити надто багато прогнозів. Але, безумовно, потенціал для досягнення успіху в України є. І якщо буде можливість, то все може розвиватися швидко. Тож побачимо, як все відбуватиметься протягом наступних кількох місяців», – наголосив представник США.
Карпентер додав, що українські військові дуже добре підготовлені. Він назвав суттєвою перевагою їхню рішучість і високий моральний дух.
Представник США уточнив, що українці звільняти рідну землю, захищають свої родини й міста від безжальної агресії рф. Тоді як окупанти не мають такої мотивації і діють лише з імперіалістичних міркувань, щоб захопити території.
«Я б не скидав з рахунків цю мотивацію. На моє переконання, з погляду рішучості, морального духу, явна перевага – на українському боці», – повідомив він.
Карпентер зазначив, що якщо Україна й надалі отримуватиме все необхідне озброєння, то зможе показати результат на полі бою.
Він також висловив переконання, що наша держава виграє цю війну, оскільки йдеться про виживання українців як нації.
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