СБУ передала до суду обвинувальний акт стосовно пушиліна

Слідчі Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях передали до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України дениса пушиліна, що став "главою донецької народної республіки".
Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, його обвинувачують за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на окупованій території, за попередньою змовою групою осіб).
За це фігуранту загрожує покарання у вигляді ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом 10-15 років та з конфіскацією майна або без такої.
Як нагадують у відомстві, 24 лютого 2022 року, під приводом захисту "днр" від "київського режиму" російська армія розпочала "спецоперацію": в ході повномасштабного вторгнення в Україну було порушено її суверенітет, знищено десятки населених пунктів й по теперішній час тривають вбивства та терор мирного населення.
Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2022 року очільник незаконно створеної на території Донеччини "республіки" скликав та провів позачергове засідання "народної ради днр", яка ухвалила "закон про референдум з питання входження до складу рф". Зрештою після підписання путиліним нікчемного акту зазначений захід на окупованих територіях було проведено.
30 вересня обвинувачений підписав із президентом держави-агресора володимиром путіним договір про "входження" квазіреспубліки, зокрема окупованих після 24 лютого територій Донецької області, до складу рф на правах її суб’єкта.
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