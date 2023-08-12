Кулеба попереджає про посилення закликів до переговорів з росією

Майбутній політичний сезон у світі може виявитися непростим для України в дипломатичному сенсі, оскільки в різних державах звучатимуть заклики щодо нібито необхідності переговорів з рф.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на його Instagram.
Чиновник у розмові з журналістом Вадимом Карп'яком зазначив, що Україна все одно переможе "на всіх фронтах", проте попередив, що "буде важка осінь".
"Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю", - сказав Кулеба.
Так, міністр прогнозує посилення "голосів" у різних країнах світу "про те, що "проблеми", що потрібні переговори".
"Це не від чиновників звучить, але гучнішають ці голоси. Ми робитимемо все в рамках міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", - наголосив Кулеба.
Також він вважає, що очікується велика кількість важких міжнародних самітів, на яких українській стороні потрібна "кількісна та якісна присутність усього світу, а не лише наших традиційних друзів із Європи та Північної Америки".
Нагадаємо, що у 2022 році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором володимиром путіним.
За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Україна не планує реагувати на "переговорне ниття" росіян, оскільки в цьому немає сенсу.
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