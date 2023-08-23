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Мінекономіки: Держава компенсуватиме роботодавцям витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю

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Держава компенсуватиме роботодавцям витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 22 серпня, повідомило Міністерство економіки.

"Через війну в нашій країні зростає кількість людей з інвалідністю. Більшість з них – працездатного віку, які мають можливість та бажання продовжувати працювати. І ми маємо надати їм підтримку в самореалізації", – заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

За прогнозами міністерства, до кінця цього року вдасться облаштувати щонайменше 1500 таких робочих місць.

Передбачається надання компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць:

→ для осіб з інвалідністю І групи – до 100 500 грн (15 мінімальних зарплат);

→ для осіб з інвалідністю ІІ групи – до 67 000 грн (10 мінімальних зарплат).

Компенсуватися будуть витрати на придбання роботодавцем допоміжних засобів для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю, зокрема:

→ меблів (крісел з регульованими або фіксованими сидіннями, поручнів та брусів, розсувних дверей, засобів для їх відчинення/зачинення, протиковзних та тактильних матеріалів для підлог і сходів);

→ транспортерів для піднімання сходами з електроприводом;

→ допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп’ютерних дисплеїв;

→ брайлівських клавіатур та портативних пристороїв;

→ підйомних платформ для робочих місць;

→ допоміжних засобів для відтворення звуку та для забезпечення здатності чути і бачити.

Фінансування компенсації цього року здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Щоб отримати компенсацію, роботодавцю необхідно подати до регіонального центру зайнятості в паперовій або електронній формі:

→ заяву щодо надання компенсації;

→ копії документів, які підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю та → придбання роботодавцем допоміжних засобів для облаштування робочого місця.

14 серпня в Україні затвердили нові норми будівництва укриттів, які набувають чинності з 1 листопада. Вони передбачають, що всі захисні споруди мають бути обладнані відповідно до потреб людей з інвалідністю.

Свириденко, Мінекономіки
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