Кулеба розповів про урок щодо цінності переговорів з путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи можливість переговорів між Україною та рф, нагадав про те, що кілька днів тому сталося з ватажком пвк "вагнер" євгеном пригожиним.
"Нещодавно ми бачили, як пан пригожин, старий друг президента путіна, намагався домовитися про перемир'я між собою та путіним та про "врегулювання конфлікту". І вони сіли за стіл переговорів. Це показали по телебаченню, а потім бац, і пана пригожина, схоже, більше не існує. Я думаю, що це урок, це спільний урок щодо цінності переговорів з путіним", - сказав Кулеба на пресконференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Києві у п'ятницю.
Водночас за словами міністра, Україна вітає спроби країн, які поважають принципову українську позицію та цілісність країни, проводити переговори з РФ.
"Але це стосується, звичайно, антагоністичних випадків, чи не так? І ті країни, які можуть говорити з росією при повній повазі до принципової позиції України та територіальної цілісності України, ми вітаємо цю спробу поговорити з росіянами і змусити їх дійти висновку, що ця війна не має для них світлого кінця, і вони повинні покласти цьому кінець якнайшвидше і відновити справедливий і міцний світ. У цьому сенсі, у цьому контексті ми, звичайно, цінуємо зусилля, зроблені Турецькою Республікою", - заявив Кулеба.
Зокрема, глава МЗС зазначив, що з початком масштабного вторгнення рф в Україну багато країн висловили готовність зіграти свою роль у припиненні війни, але "дуже небагатьом вдалося зробити хоч щось", тоді як Туреччина змогла досягти значного успіху.
"І ми високо оцінюємо ефективність турецької дипломатії у цій сфері", - сказав Кулеба.
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