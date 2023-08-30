ЦНС: росіяни спровокували продовольчу кризу на захоплених територіях України

росіяни спровокували продовольчу та гуманітарну кризу на захоплених територіях України і тепер не знають, як вирішити проблеми, що виникли.

Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.

Зазначається, що після окупації багато магазинів перестали працювати, а ті, які ще залишаються відкритими, продають товари за завищеними цінами.

«В результаті окупанти дійшли до «простих рішень» і змушують власників магазинів продавати товари за фіксованими цінами нижче ринкових», – розповіли в ЦНС.

Це призвело до масштабного дефіциту товарів та розвитку торгівлі на «чорному ринку». Магазини в такій ситуації змушені зменшувати заробітну плату працівникам, щоб покрити збитки.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області останнім часом загострилася соціально-економічна ситуація – більшість промислових об'єктів або не працює, або переведено на 4-денні робочі тижні. При цьому збільшується заборгованість з невиплати заробітної плати.