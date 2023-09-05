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Reuters: Папа Римський визнав, що його коментар про росію був помилковим

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Папа Римський Франциск визнав, що його коментар про росію, який Україна розцінила як похвалу імперіалізму, був помилковим, передає Reuters.

Понтифік зазначив, що коментарі були погано сформульовані і заявив, що його наміром було нагадати молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну.

Виступаючи перед журналістами на борту літака, що повертався з Монголії, глава Католицької церкви сказав, що "не думав про імперіалізм, коли говорив це".

"Можливо, це не найкращий спосіб висловити це, але, говорячи про велику росію, я мав на увазі не так географію, як культуру", - сказав Папа Франциск, згадавши одного зі своїх улюблених авторів Федора Достоєвського.

"Це був спонтанний коментар, який прийшов мені на думку, тому що я вивчав її (російську історію) у школі", - додав Понтифік, пояснюючи, чому згадав російських петра І та катерину ІІ.

Папа Римський зазначив, що "російська культура така краса, така глибина" і що її "не слід скасовувати через політичні проблеми". "У росії були похмурі політичні роки, але спадщина є, вона доступна всім", - додав Понтифік.

Нагадаємо, під час виступу перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня Папа Франциск назвав їх "нащадками великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії петра І, катерини ІІ, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності" і закликав: ніколи не відмовлятися "від цієї спадщини".

"Ви - нащадки великої матінки росії", - наголосив глава Католицької церкви.

Папа Римський
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