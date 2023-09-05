Reuters: Папа Римський визнав, що його коментар про росію був помилковим

Папа Римський Франциск визнав, що його коментар про росію, який Україна розцінила як похвалу імперіалізму, був помилковим, передає Reuters.
Понтифік зазначив, що коментарі були погано сформульовані і заявив, що його наміром було нагадати молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну.
Виступаючи перед журналістами на борту літака, що повертався з Монголії, глава Католицької церкви сказав, що "не думав про імперіалізм, коли говорив це".
"Можливо, це не найкращий спосіб висловити це, але, говорячи про велику росію, я мав на увазі не так географію, як культуру", - сказав Папа Франциск, згадавши одного зі своїх улюблених авторів Федора Достоєвського.
"Це був спонтанний коментар, який прийшов мені на думку, тому що я вивчав її (російську історію) у школі", - додав Понтифік, пояснюючи, чому згадав російських петра І та катерину ІІ.
Папа Римський зазначив, що "російська культура така краса, така глибина" і що її "не слід скасовувати через політичні проблеми". "У росії були похмурі політичні роки, але спадщина є, вона доступна всім", - додав Понтифік.
Нагадаємо, під час виступу перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня Папа Франциск назвав їх "нащадками великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії петра І, катерини ІІ, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності" і закликав: ніколи не відмовлятися "від цієї спадщини".
"Ви - нащадки великої матінки росії", - наголосив глава Католицької церкви.
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