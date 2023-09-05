НКРЕКП вимагає від Укренерго невідкладно надати інформацію про причини частого залучення аварійної допомоги

Нацкомісія з енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) надіслала офіційного листа Укренерго з проханням невідкладно надати інформацію про причини частого залучення аварійної допомоги від сусідніх країн для балансування енергосистеми України у липні-серпні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба комісії.

НКРЕКП стурбована, що Укренерго не шукало резервів для балансу енергосистеми та покриття дефіциту електроенергії серед українських генеруючих підприємств, зокрема ТЕЦ.

У комісії вважають, що Укренерго має невідкладно внести зміни до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України.

Ці зміни дозволять у разі дефіциту електроенергії збільшити її виробництво на ТЕЦ, зазначають у комісії з посиланням на листи від виробників теплової генерації.

Укренерго з кінця травня почало залучати аварійну допомогу від енергосистем сусідніх країн для покриття дефіциту електроенергії.

У компанії пояснювали це недостатньою загальною потужністю українських електростанцій.

Особливо часто аварійна допомога залучалася в період аномальної спеки наприкінці серпня, коли фіксувалися рекорди споживання електроенергії для літнього періоду.

Обсяги аварійної допомоги коливалися у цей період у деякі дні в діапазоні 1000-2000 МВт-год на добу.

В Укренерго неодноразово зазначали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, що не потребує відключення споживачів.

Як підрахував український Forbes, у серпні Укренерго могло витратити на аварійну допомогу від 3,9 млн євро до майже 6 млн євро.