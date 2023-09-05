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Федоров: В застосунку Дія з'явилися чотири нові послуги для сімей з дітьми

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В Україні в застосунку Дія з'явилися чотири нові послуги для сімей з дітьми, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Цифровізація соціальної сфери спрощує життя тисяч українців та економить сотні годин. Тепер на порталі Дія доступно ще більше соціальних сервісів, які допоможуть родинам подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави", – зазначив міністр.

Нові сервіси спробують подання заяв для:

  1. допомоги на дитину одинокій матері або батьку;
  2. допомоги при усиновленні дитини;
  3. допомоги людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  4. допомоги людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Для цього потрібно авторизуватися на порталі Дія, вибрати послугу, заповнити форму і засвідчити її електронним або Дія.Підписом.

"Це все. Без нудних бюрократичних процедур, довгих черг і поїздок у держустанови. Зручно та швидко", - зазначив міністр.

Дія, Федоров
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