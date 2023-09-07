В Україні хочуть повернути проведення планових та позапланових перевірок бізнесу

В рамках зобов’язань перед МВФ, урядом схвалено зміни до законів України, які передбачають відновлення проведення документальних (планових та позапланових) перевірок. Відповідні нормативи зареєстровані сьогодні в парламенті, пише УНН з посиланням на Мінфін.

Кабінет Міністрів України схвалив зміни до Податкового Кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

Метою законопроекту є виконання Україною в повному обсязі зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.

Законопроектом запропоновано установити, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.

Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.

Законопроект №10016 і про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок та Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування № 10017 сьогодні було зареєстровано в парламенті.

Програма розширеного фінансування МВФ на 2023-2026 роки загальною вартістю 15,6 млрд доларів США є частиною пакету підтримки України. Це допомагає залучати ресурси на відбудову, сприяти довгостроковому зростанню та процесу вступу України до ЄС, нагадали у відомтсві.