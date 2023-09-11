Макрон: Підсумкова заява країн G20 не стала дипломатичною перемогою для москви

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що підсумкова заява лідерів країн Групи двадцяти не стала дипломатичною перемогою для москви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Макрон вважає, що спільна декларація лідерів Групи двадцяти не стала дипломатичною перемогою москви, яка після саміту залишилася ізольованою.

За його словами, темою саміту було вирішення міжнародних економічних питань, і він не обов'язково є тим місцем, де можна очікувати на "дипломатичний прогрес" щодо вторгнення рф в Україну.

"Декларація Групи двадцяти ще раз підтверджує ізоляцію рф. Сьогодні переважна більшість членів Групи двадцяти засуджують війну в Україні та її наслідки", – сказав Макрон.