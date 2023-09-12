Кулеба: Питання обнулення санкцій проти росії не може стояти на порядку денному

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що питання "обнулення санкцій" не може стояти на порядку денному. Однак є "деякі сили", які підтримують поступки країні-агресору в цій вимозі, сказав він на спільній пресконференції з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає УНН.
"Питання про обнулення санкцій, в принципі, не може стояти. Якщо зараз щось обнулити, то завтра росія розбомбить ще додатковий порт, почне шантажувати світ новими вимогами", - заявив Кулеба.
Міністр розповів. що йому відомо про те, що "деякі сили" підтримують поступки росії в цій вимозі.
"Я не кажу, що Анналена це підтримує, але є такі сили. І я чітко сказав, що якщо у когось є бажання дозволити родині патрушева, який зневажає, ненавидить Захід й хоче його зруйнувати, заробити пару сотень мільйонів доларів на "россельхозбанку", то можете підключити "россельхозбанк" знову до SWIFT. Як ці люди матимуть до себе будь-яку повагу після цього, мені важко уявити", - сказав він.
Кулеба додав, що люди, "яким прикро, що патрушев не заробляє гроші на "россельхозбанку", нестимуть відповідальність за те, що відбуватиметься далі".
Нагадаємо, німецьке видання Bild із посиланням на конфіденційний лист Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша міністру закордонних справ рф сергію лаврову від 28 серпня повідомило, що ООН готова піти на всі умови російської сторони для відновлення "зернової угоди".
За даними ЗМІ, в листі Гутерреш пропонує лаврову угоду між Секретаріатом ООН і рф на основі "чотирьох наріжних принципів", за допомогою яких можливо відновити Чорноморську ініціативу.
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