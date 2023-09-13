Сибіга: Україна очікує розпочати роботу з Німеччиною щодо угоди про гарантії безпеки

Україна очікує на започаткування найближчим часом практичної роботи з Німеччиною щодо підписання угоди про гарантії безпеки.
Це озвучив заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга під час зустрічі державним секретарем Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Томасом Баггером, йдеться на сайті глави держави.
Сибіга поінформував Баггера про початок переговорів із низкою партнерів України щодо укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії у розвиток Спільної декларації "Групи семи". Опісля висловив сподівання на старт роботи в цьому напрямку з Німеччиною.
Також на зустрічі йшлося про ситуацію на фронті, потреби українського війська, євроінтеграцію України та важливість роботи Чорноморської зернової ініціативи.
Нагадаємо, у липні члени G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку нашої держави. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства нашої держави у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.
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