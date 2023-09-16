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Макропрогноз Мінекономіки передбачає різке поліпшення ситуації з безпекою

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Макропрогноз Міністерства економіки, покладений в основу проєкту держбюджету-2024, передбачає різке поліпшення ситуації з безпекою з другої половини наступного року і, як один із наслідків, прискорення зростання економіки до 5% на 2024 рік і 7-7,5% - у 2025-2026 роках.

"Подальший економічний розвиток України залежить від тривалості та активної фази воєнних дій... Завдяки воєнним успіхам українських захисників і захисниць значне зниження безпекових ризиків очікується з другої половини 2024 року, що позитивно позначиться на показниках економічного і соціального розвитку України на 2025-2026 роки", - ідеться в документі.

Згідно з прогнозом, датованим серединою червня цього року, інфляція (на кінець року) знизиться до 10,8% наступного року, до 7% - у 2025 році та 5,8% - у 2026 році.

Серед інших оцінок - зниження рівня безробіття з 18,8% цього року до 10,8% у 2026 році.

Під час формування дохідної частини очікується зростання надходжень від Нацбанку у 2025 році до 103,9 млрд грн із 17,7 млрд грн у 2024 році з подальшим скороченням до 15,4 млрд грн.

Як повідомлялося, уряд у п'ятницю затвердив проєкт держбюджету-2024 із доходами 1 трлн 746,3 млрд грн, видатками 3 трлн 108,2 млрд грн і граничним дефіцитом 1 трлн 593,6 млрд грн.

Щодо чинного закону про держбюджет-2023 доходи пропонується збільшити на 25,6%, видатки - на 7,6%, дефіцит скоротити на 7,3%.

Водночас цього тижня уряд вніс до Ради законопроєкт №10038 із правками до держбюджету-2023 про збільшення його видатків на 328,5 млрд грн завдяки зростанню внутрішніх запозичень на 207,6 млрд грн і зовнішніх на 91,2 млрд грн.

Порівняно з ним доходи в проєкті держбюджету-2024 вищі на 23,3%, або на 329,9 млрд грн, тоді як витрати нижчі на 2,5%, або на 84 млрд грн, а дефіцит - на 20,7%, або 416,8 млрд грн.

Мінекономіки
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