ЦНС: Дефіцит пального в тимчасово окупованому росією Криму загострюється

Дефіцит пального в тимчасово окупованому росією Криму загострюється, зокрема, внаслідок порушення логістичних маршрутів.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
«Починаючи з вересня в Криму спостерігаються проблеми з паливом. Оскільки відбулося зниження обсягів відвантаження автомобільного палива із російських нафтопереробних заводів на ТОТ АР Крим», - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, проблеми з постачанням палива пов'язані із порушенням логістичних маршрутів, а також зниженням купівельної спроможності жителів півострова.
«російська окупаційна адміністрація має на меті створити нові механізми субсидування окремих мереж АЗС, щоб уникнути майбутнього зростання цін на пальне. Проте дане рішення створить передумови для закриття тих АЗС, які не будуть отримувати субсидій», - вказали у Центрі нацспротиву.
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