В Україні відбувся пілотний аукціон з розмінування територій. Наступного року держава запровадить механізми підтримки аграріїв, які через аукціони купуватимуть послуги з розмінування своїх земель.
В бюджеті на це закладено 2 млрд гривень, пише УНН з посиланням на міністра економіки Юлію Свириденко.
У відомстві зазначили, що відбувся пілотний конкурс з продажу послуг розмінування. На нього була виставлена ділянка лісу на Житомирщині. І хоча у конкурсі взяв участь лише один оператор, через зменшення ним ціни на його послугах держава зекономила 100 тисяч гривень бюджетних коштів.
Наступного року держава планує посилено розвивати цей напрямок роботи.
«В бюджеті на наступний рік закладено на потреби розмінування 2 млрд грн. Кошти плануємо спрямувати на підтримку сільгосппідприємств, які купуватимуть послуги з розмінування через аукціон. Це стимулюватиме розвиток ринку послуг та в підсумку пришвидшить розмінування країни», - зазначила Юлія Свириденко.
За її словами, наразі Міністерство економіки працює над формуванням необхідної нормативної бази. В ближчих планах також – проведення аукціону з продажу послуг з розмінування земель сільгосппризначення.
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