Федоров: Виробництво українських безпілотників вже зросло у понад 100 разів

Цього року виробництво українських безпілотників вже зросло у понад 100 разів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, завдання Армії дронів на 2024 рік — наростити виробництво, щоб у кожної бригади й підрозділу було стабільне забезпечення БпЛА. "Цього року виробництво українських безпілотників вже зросло в понад 100 разів. Росіяни відчувають це по втратах живої сили, броньованої техніки, ППО та кораблів. Але дронів недостатньо, їх потрібно більше на фронті", - зазначив очільник Мінцифри.