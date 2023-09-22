Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Федоров: Виробництво українських безпілотників вже зросло у понад 100 разів

143

Цього року виробництво українських безпілотників вже зросло у понад 100 разів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, завдання Армії дронів на 2024 рік — наростити виробництво, щоб у кожної бригади й підрозділу було стабільне забезпечення БпЛА. "Цього року виробництво українських безпілотників вже зросло в понад 100 разів. Росіяни відчувають це по втратах живої сили, броньованої техніки, ППО та кораблів. Але дронів недостатньо, їх потрібно більше на фронті", - зазначив очільник Мінцифри.

Федоров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 22 сентября 2023
Четверг, 21 сентября 2023
Среда, 20 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023