Саудівська Аравія готова виступити посередником для мирного врегулювання війни рф проти України

Саудівська Аравія готова виступити посередником для мирного врегулювання війни, яку почала рф проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ в неділю, 24 вересня.
"Щодо російсько-української кризи (так він називає повномасштабне російське вторгнення в Україну - ред.), то королівство (Саудівська Аравія - ред.) в чергове закликає до припинення цієї кризи, обмеження її негативних наслідків для безпеки та стабільності в усьому світі", - сказав він.
Фархан Аль Сауд вказав на те, що офіційний Ріяд надає підтримку міжнародним зусиллям, спрямовану на встановлення миру і, зокрема, надав "свої добрі послуги" з метою звільнення полонених різних національностей та запросив Україну взяти участь у саміт Ліги арабських держав у Джидді.
"Крім того, на початку серпня минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій, і Королівство підтверджує свою готовність продовжувати прикладати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - резюмував Фархан Аль Сауд.
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