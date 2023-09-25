Папа римський заявив, що відмова від постачання зброї Україні перетворює український народ на "мучеників"

Папа римський Франциск заявив журналістам, що відмова від постачання зброї Україні перетворює український народ на "мучеників". Про це повідомляє Reuters.
"Зараз ми бачимо, що деякі країни відступають, не дають зброї, розпочинають процес, який зробить мучениками український народ, і це огидно", – сказав глава католицької церкви.
Папа Франциск також згадав про якісь країни, які спочатку передають Україні зброю, а потім погрожують її "забрати", не несучи за це жодної відповідальності, і це робить українців "народом-мучеником".
Франциск зробив ці заяви на борту свого літака під час повернення до Ватикану після візиту до Марселя.
CNN припускає, що в першій частині висловлювання папи римського, ймовірно, йшлося про недавню заяву прем'єра Польщі на тлі протиріч у зв'язку з імпортом українського зерна.
Представник Ватикану заявив, що папа римський "не займає позицію щодо того, чи мають країни продовжувати відправляти зброю в Україну або припинити її надання". Там вважають, що Франциск говорив про продавців зброї, які не несуть жодної відповідальності, а "перекладають її на таких людей, як українці, які приймають мученицьку смерть", – сказав речник Ватикану Маттео Бруні.
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