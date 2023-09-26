Орбан: Угорщина не підтримуватиме Україну в жодному питанні міжнародних відносин

Угорщина не підтримуватиме Україну в жодному питанні міжнародних відносин доти, доки не буде відновлено мовні права етнічних угорців, які проживають там.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Вони хочуть перетворити (угорські школи, - ред.) на українські, а якщо це не спрацює, то закрити їх. Ми не підтримаємо Україну в жодному питанні на міжнародній арені, доки вона не відновить закони, що гарантують права угорців", - заявив він, додавши, що його уряд боротиметься за права етнічних угорців на Закарпатті.
Мовний закон
Угорщина вступила в конфлікт з Україною через обмеження, на думку Будапешта, прав приблизно 150 тисяч етнічних угорців на використання рідної мови, особливо в освітній галузі, після того, як 2017 року Київ ухвалив закон, що обмежує використання мов національних меншин у школах.
Висловлювання Орбана прозвучали після того, як на початку місяця глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виклала концепцію розширеного Євросоюзу, до якого увійде й Україна.
У грудні країни ЄС мають ухвалити рішення про те, чи дозволити Україні почати переговори про вступ до Євросоюзу, що потребуватиме одностайної підтримки всіх 27 країн, що входять до блоку.
Вступ України до ЄС
Минулого року Україна набула статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Тепер він має виконати низку умов, щоб стати повноправним членом блоку.
Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, необхідні для початку переговорів.
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