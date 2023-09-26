У Німеччині вимагають, щоб їхня компанія розірвала контракт з рф щодо закупівель газу

Націоналізована фірма в Німеччині, що входила раніше до російського газпрому, має припинити співпрацювати з рф у сфері закупівель газу. Про це заявив чиновник міністерства з економічної стабілізації та енергетичної безпеки Німеччини Філіп Стейнберг.
Компанія Securing Energy for Europe GmbH, відома як SEFE, має застарілий контракт, якого вона намагається позбутися різними способами.
"Це те, що необхідно припинити якомога швидше", - наглосив посадовець.
За його словами, уряду Німеччини доводиться мати справу з "певними фактами".
Зазначимо, що минулого тижня повідомлялося, що SEFE планує на початку наступного місяця відвантажити СПГ, вироблений на російському заводі Ямал у Сибіру.
В Німеччині деякі політики наголосиили, що це суперечить обіцянці Берліна уникати використання російського СПГ після початку війни рф проти України.
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