Financial Times: росії вдалося уникнути обмежень "Великої сімки" на експорт нафти

росії вдалося уникнути обмежень "Великої сімки" на більшу частину нафтового експорту: в серпні майже 75% всіх морських поставок російської сирої нафти проходили без західного страхування, яке використовується для обмеження ціни на паливо з країни-агресорки.
Про це пише Financial Times.
Зазначається, що цей показник в останній місяць літа був приблизно на 50% більшим, ніж навесні.
"Зростання говорить про те, що москва стає все більш вмілою в обході обмежень, що дозволяє їй продавати більше своєї нафти за цінами, ближчими до міжнародних ринкових", – йдеться в матеріалі.
За даними Київської школи економіки (KSE), зростання цін на нафту, яке відбувається з липня, в поєднанні з успіхом росії у зменшенні знижки на її паливо означає, що доходи країни від продажу нафти у 2023 році, ймовірно, будуть щонайменше на 15 млрд доларів вищими, ніж могли б.
"Ця зміна є подвійним ударом для зусиль Заходу, спрямованих на обмеження доходів росії від продажу нафти", – вказує FT.
Журналісти пишуть, що зростання частки російської нафти, яка продається за межами ліміту, співпало з сильним зростанням цін на нафту, які днями вперше за 13 місяців перевищили позначку в 95 доларів за барель.
"Попри те, що російський нафтовий сектор все ще стикається з низкою серйозних проблем, включаючи заяви про дефіцит на внутрішньому ринку нафтопродуктів і загальне падіння обсягів експорту, показники свідчать про те, що до військової скарбнички кремля буде надходити більше доходів від продажу нафти", – додало видання.
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